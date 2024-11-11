Mahmut Sütcü, Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanlığına Atandı

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliklerine ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince atandı.