Spiralle Tahta Keserken Yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde tahta kestiği spiralle el, kol ve bacağını yaralayan Şerafettin K. (78) hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesindeki tahtaları yakacak olarak kullanmak için spiralle kesen Şerafettin K., bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ el, sağ kol ve sağ bacağından yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Şerafettin K., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
