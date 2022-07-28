SPİRAL MAKİNESİ İLE ÇELİK KASAYI AÇARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI KARS'ta hırsızlık amacıyla bir eve giren S.Y., (50) çelik kasayı spiral makinesi ile açmaya çalışırken suçüstü yakalanıp, tutuklandı. KARS'ta hırsızlık amacıyla bir eve giren S.Y., (50) çelik kasayı spiral makinesi ile açmaya çalışırken suçüstü yakalanıp, tutuklandı. Olay, Halitpaşa Mahallesi Bahri Dağdaş Caddesi'nde meydana geldi. G.A.'nın oturduğu eve kimse olmadığı sırada giren S.Y., spiral makinesi ile çelik kasayı açmak istedi. Bu sırada sesleri duyan G.A.'nın komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri, S.Y.'yi suçüstü yakaladı. 'Hırsızlık', 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından 10 kaydı bulunan S.Y. gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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