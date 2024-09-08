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Spil Milli Parkı'nda Yılkı Atları Dron ile Görüntülendi

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Manisa'da Osmanlı döneminden günümüze gelen yılkı atları, Spil Milli Parkı'nda dron ile havadan görüntülendi. Atlar, bölgede özgürce dolaşarak yaban hayatı sürdürüyor.

MANİSA'da, endemik bitki türü ve doğal güzelliğiyle ülkenin sayılı milli parkları arasında yer alan Spil Milli Parkı'nda, Osmanlı döneminden günümüze geldiği düşünülen yılkı atları, dron ile havadan görüntülendi.

Manisa'da Osmanlı döneminde şehzadeler için sağlıklı ve iyi olan atları seçebilmek amacıyla önce Spil Milli Parkı Atalanı mevkisinde doğaya bırakılıp ardından şehzadeler için eğitildiği anlatılan atlar, zamanla bölgede yaban hayatı sürmeye başladı. Şehzadeler ilçesindeki 1517 rakımlı, 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı Milli Parkı'nda, özgürce dolaşan yılkı atlarının, sayıları günümüzde 1000'e ulaştı. Bunlardan 400'ü milli parkta yaşamını sürdürürken, diğerleri de yamaç paraşütü pisti, seyir tepesi yakınları, Ayvacık ve Turgutalp mahalleleri civarında bulunuyor. Spil Dağı Milli Parkı'nda özgürce dolaşan ve sayısı her geçen yıl artan yılkı atları dron ile havadan görüntülendi. Doğa ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü tarafından su ve yem temini sağlanan atlar, ziyaretçiler tarafında da elleriyle besleniyor.

Oğlu, gelini ve torunlarıyla Spil Dağı'na gelen devlet memuru Serdar Duru otomobilin sürücü koltuğundan atları besledi. Duru, çok güzel bir duygu yaşadığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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