Spil Dağı Milli Parkı'na giden güzergahta, Manisa Büyükşehir Belediyesi yol genişletme ve temel çalışmasının ardından sathi kaplama çalışmasına başladı. Hummalı bir şekilde devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, genişletme ve temel çalışması tamamlanan güzergahta sathi kaplama sonrası konforlu bir ulaşım sağlanacağını belirtti.

Spil Dağı yolunda sathi kaplama çalışması başladı

MANİSA - Spil Dağı Milli Parkı'na giden güzergahta, Manisa Büyükşehir Belediyesi yol genişletme ve temel çalışmasının ardından sathi kaplama çalışmasına başladı.

Spil Dağı Milli Parkı'nda yaklaşık 1 yıldır genişletme çalışmasını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, genişletme ve temel çalışmasının ardından, sathi kaplama çalışmasına başladı. Hummalı bir şekilde devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Spil Dağı Milli Parkı'na giden güzergah üzerindeyiz. Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerimizin içinden geçen toplam 25 kilometrelik güzergah. Son 1 yıldır hummalı bir şekilde genişletme, altyapı ve kutu menfez çalışmaları devam etmekteydi. Atalanı ve Çör Çör dediğimiz bu iki mevkiinin arasından sathi kaplama çalışmalarına başladık. Bu 25 kilometrelik güzergahın tamamında sathi kaplama çalışmamızı tamamlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Spil Dağı Milli Park yolu, aynı zamanda Sultan Yaylası ve Turgutalp Mahallesinde ikamet eden vatandaşlarımıza da hizmet veriyor. İlimiz tanıtım ve turizmi açısında da cazibe merkezi olan Spil Dağı Milli Park yolu bölge halkı ve yerli turizm anlamında da yoğun olarak kullanılıyor. Geçtiğimiz 50 yıl içerisinde basit bakım ve onarımlar yapılan mevcut yolda ciddi genişletme çalışması yaptık. Yaklaşık 300 bin ton civarında yarma ve dolgu çalışmaları yapıldı. Büyük kaya kütleleri kırıldı, temizlendi. Aynı zamanda su geçişleri için kayalık alanlarda hendek çalışması, kutu menfezle viraj üzerinde biriken suyun yol üzerinde tahliye edilmesi için ciddi çalışma yürütüldü" dedi.

Genişletme ve temel çalışması tamamlanan güzergahta sathi kaplama sonrası konforlu bir ulaşım sağlanacağını belirten Kuruçay, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatıyla ilimiz için önem arz eden 25 kilometrelik bu güzergahta altyapı çalışmalarını tamamlayarak, sathi kaplama çalışmalarına başladık. En kısa zamanda bu çalışmaları tamamlayarak yaz ve kış aylarında vatandaşlarımızın Milli Park'a ve mahallelere konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlamak amacındayız" dedi.

Kış mevsiminde yol genişliğinin 3 metreye kadar düştüğüne dikkat çekerek, yapılan genişletme çalışmalarının önemine değinen Kuruçay, "Yolun sağında ve solundaki kayalar nedeniyle yolun genişliğinin 4 metreye kadar düştüğü oluyordu. Bunun yanı sıra, kışın kar yağışlarında rüzgarlarla oluşan sürgünlerde yolun genişliğinin 3 metreye kadar düştüğü oluyordu. Trafik dur-geç şeklinde akıyordu. Şuanda 12 ile 15 metre arasında genişlik sağladık. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşadıkları durumda veya seyir alanlarını kullanmak istedikleri durumlarda park sağlayabilecekleri duraklar yaptık. Bunun yanı sıra, 8 metreden az olmamak kaydıyla asfalt kaplamamızı yapıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Yapılan çalışmalar, vatandaşlardan da tam not aldı. Yolu zaman zaman kullandıklarını belirten Hasan İn, Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederken, İbrahim Tosun isimli vatandaş da "Yol çalışması gerçekten çok güzel. Bütün çalışan ekipleri ve belediyeyi tebrik ediyorum. Yollar çok geniş olmuş ve inmesi çıkması çok rahat" dedi.

(ÖND-NSO-Y)