Spil Dağı'nda Şakayıklar Açtı: Koparanlara 557 Bin TL Ceza

Spil Dağı'nda Şakayıklar Açtı: Koparanlara 557 Bin TL Ceza
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Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'nda, endemik şakayıklar çiçek açtı. Bu bitkilerin korunması amacıyla koparılmasına yasak kondu ve cezası 557 bin 212 TL olarak belirlendi.

Spil'de şakayıklar açtı: Koparmanın cezası 557 bin 212 TL

Spil Dağı Milli Parkı'nda Manisa Lalesinden sonra şakayıklar da çiçek açtı

MANİSA - Eşsiz doğası ve endemik bitki örtüsüyle dikkat çeken Spil Dağı Milli Parkı'nda, halk arasında yaban gülü olarak da bilinen şakayıklar çiçek açtı. Manisa lalelerinden sonra çiçeklenen ve yaklaşık 10-15 gün boyunca canlılığını koruyan koruma altındaki şakayık bitkisini koparmanın cezası ise 557 bin 212 lira olarak belirlendi.

1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, yaban hayatı, endemik bitki türleri ve doğal güzellikleriyle doğaseverlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Park, bu günlerde açan şakayıklarla birlikte kırmızıya büründü.

Parlak kırmızı rengiyle büyülüyor

Spil Dağı'nda farklı renklerdeki endemik bitkiler arasında, parlak kırmızı rengi ve gül benzeri katlı yapraklarıyla dikkat çeken şakayıklar, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Laleler gibi yaklaşık 10 gün boyunca çiçekli kalan şakayıklar, Spil Dağı'nın doğal güzelliğine renk katıyor.

Koparılması yasak olan ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla koruma altına alınan şakayıkları koparanlara 557 bin 212 TL para cezası uygulanıyor.

Şakayık, Asya'da özellikle Çin ve Japonya, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın birçok bölgesinde, Türkiye'de ise Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde doğal olarak yetişiyor. Ilıman iklimlerde yaşamaya uygun olan bu nadide bitki, Spil Dağı'nda da doğal ortamında yaşamını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURGAY DUYAR - Güncel
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