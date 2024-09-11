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Spil Dağı Milli Parkı'nın sözleşmesi feshedildi, parka girişler kapatıldı

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Manisa'da bulunan Spil Dağı Milli Parkı'nın işletim hakkı olan Ege Jet firmasına tahsis edilen sözleşme feshedildi ve parka girişler geçici olarak kapatıldı. Bölge halkı duruma tepki gösterdi.

MANİSA'da 2048 yılına kadar Ege Jet firmasına tahsisli olan Spil Dağı Milli Parkı'nın sözleşmesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından feshedildi. Parka girişler geçici süreyle kapatılırken, bölge halkı duruma tepki gösterdi.

Manisa'daki 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, jeolojik, morfolojik, arkeolojik ve mitolojik özelliklerinin yanı sıra dağcılık sporuna uygun ve önemli bir rekreasyon alanı olarak her yıl çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor. Spil Dağı Milli Parkı'nın işletim hakkı 2019'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Ege Jet firmasına tahsis edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, 5 yıl içinde yapılması gereken ticaret merkezi ile at manej, yeni piknik ve festival, çadırlı kamp alanları ve gölet düzenlemesi projelerinin 5 yıl geçmesine rağmen hayata geçmediği tespit edildi. 2048 yılına kadar tahsisi Ege Jet firmasında olan Spil Dağı Milli Parkı'nın sözleşmesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından feshedildi. Parka girişler ise 5 Ağustos'ta kapatıldı. Firmanın milli parktaki 42 ev, piknik alanı, restoran ve yönetim merkezini tamir etmesinin ardından milli parkın işletim hakkının yeniden Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne geçmesi beklenirken, durumdan habersiz olan milli parkın ziyaretçileri ise girişlerin kapatılmasına tepki gösterdi. Alaşehir ilçesinden oğluyla milli parka gelince kapalı olduğunu öğrenen Kadir Çiğdem, Çocuklarım Manisa'da oturduğu için onlara geldim. Spil Dağı'na gezmeye geldim. Manisalıların tek gittiği yerin de kapalı olmaması lazım dedi.Mestan Çiğdem ise Yaz aylarında doğa ve temiz havasından dolayı buranın açık olması lazım. Manisa halkı nereye gidecek Bir dağımız var. Halka açık bir yer neden kapalı diye konuştu.

Haber-Kamera Ersan ERDOĞAN-Gökhan KILIÇMANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Manisa Güncel Çevre Yaşam Ege

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