Üye Girişi
Haberler

Spil Dağı Milli Parkı'nın sözleşmesi feshedildi, parka girişler kapatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da bulunan Spil Dağı Milli Parkı'nın işletim hakkı olan Ege Jet firmasına tahsis edilen sözleşme, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından feshedildi. Parka girişler geçici olarak kapatıldı ve bölge halkı tepki gösterdi.

MANİSA'da 2048 yılına kadar Ege Jet firmasına tahsisli olan Spil Dağı Milli Parkı'nın sözleşmesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından feshedildi. Parka girişler geçici süreyle kapatılırken, bölge halkı duruma tepki gösterdi.

Manisa'daki 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, jeolojik, morfolojik, arkeolojik ve mitolojik özelliklerinin yanı sıra dağcılık sporuna uygun ve önemli bir rekreasyon alanı olarak her yıl çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor. Spil Dağı Milli Parkı'nın işletim hakkı 2019'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Ege Jet firmasına tahsis edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, 5 yıl içinde yapılması gereken ticaret merkezi ile at manej, yeni piknik ve festival, çadırlı kamp alanları ve gölet düzenlemesi projelerinin 5 yıl geçmesine rağmen hayata geçmediği tespit edildi. 2048 yılına kadar tahsisi Ege Jet firmasında olan Spil Dağı Milli Parkı'nın sözleşmesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından feshedildi. Parka girişler ise 5 Ağustos'ta kapatıldı. Firmanın milli parktaki 42 ev, piknik alanı, restoran ve yönetim merkezini tamir etmesinin ardından milli parkın işletim hakkının yeniden Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne geçmesi beklenirken, durumdan habersiz olan milli parkın ziyaretçileri ise girişlerin kapatılmasına tepki gösterdi. Alaşehir ilçesinden oğluyla milli parka gelince kapalı olduğunu öğrenen Kadir Çiğdem, "Çocuklarım Manisa'da oturduğu için onlara geldim. Spil Dağı'na gezmeye geldim. Manisalıların tek gittiği yerin de kapalı olmaması lazım" dedi.

Mestan Çiğdem ise "Yaz aylarında doğa ve temiz havasından dolayı buranın açık olması lazım. Manisa halkı nereye gidecek? Bir dağımız var. Halka açık bir yer neden kapalı?" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Parklar Genel Müdürlüğü Manisa Güncel Çevre Yaşam Ege

İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi

İşte sır cinayetle ilgili hesap verenlerin listesi

 Narin Güran cinayetinde bir gizli tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

Narin cinayetinde bir gizli tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

 Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi

Narin'in mezarında itiraf gibi ağıt! Hemen soruşturma başlatılmalı
Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı

Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Muhbir filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Muhbir filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 11 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Durdurulamaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Durdurulamaz filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Eylül günün maçları nereden izlenir? Mevlid Kandili ne zaman 2024? Mevlid gecesi neler yapılır, hangi güne idrak ediyor? Dünya'nın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk bilim insanı kim? 1. Sınıf konuları! 1. Sınıf dersleri neler? 1. Sınıfta hangi dersler ve konular işleniyor? 1. Sınıf müfredatı! Taner Tolga Tarlacı kimdir, neden hapiste? Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı kaç yıl ceza aldı? Trafiğin insan yaşamındaki önemi nedir? Trafiğin insan yaşamındaki yerini örneklerle açıklayınız! Trabzonspor- Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş maçı nerede oynanacak? Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları! 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı?
title