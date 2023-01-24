Spiegel dergisi, "Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı vereceğini" iddia etti Güncel Haberler Almanya'nın uzun süren tartışmaların ardından Ukrayna'ya Leopard tankı vereceği ileri sürüldü. Almanya'nın uzun süren tartışmaların ardından Ukrayna'ya Leopard tankı vereceği ileri sürüldü. Spiegel dergisinin internet sitesindeki haberinde, Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı gönderme kararı aldığı iddiası yer aldı. Haberde, aylar süren tartışmaların ardından Başbakan Olaf Scholz'un Ukrayna'ya savaş tankları göndermeye karar verdiği, müttefiklerin de aynı şekilde hareket edeceği öne sürüldü. Spiegel'in haberinde, Ukrayna'ya en az bir bölük Leopard 2A6 gönderilmesine karar verildiği iddia edildi. Almanya'nın aralarında Polonya ve İskandinav ülkelerinin de bulunduğu diğer ülkelere de tankların Ukrayna'ya verilmesi için onay vereceği belirtildi. Kaynak: AA / Güncel Olaf Scholz Almanya Ukrayna Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Spiegel dergisi, 'Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı vereceğini' iddia etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.