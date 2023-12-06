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Spice Jet Havayollarına ait uçak, yolcunun rahatsızlanması üzerine Karaçi'ye acil iniş yaptı

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Ahmedabad'dan Dubai'ye gitmek üzere havalanan Spice Jet Havayollarına ait uçak, bir yolcunun düşük şeker seviyesi nedeniyle rahatsızlanması üzerine Pakistan'ın Karaçi şehrine acil iniş yaptı. Yolcunun sağlık durumu stabil hale gelirken, uçak daha sonra Dubai'ye doğru yoluna devam etti.

Hint hava yolu şirketi Spice Jet Havayollarına ait Ahmedabad'dan Dubai'ye giden uçak, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Pakistan'ın Karaçi şehrine acil iniş yaptı.

Geo News televizyonundaki habere göre, Spice Jet Havayollarına ait Ahmedabad'dan Dubai'ye gitmek için havalanan uçakta kalkıştan 45 dakika sonra bir yolcu düşük şeker seviyesi sebebiyle bilincini kaybetti.

Boeing 737 tipi uçağın pilotu, Karaçi Hava Trafik Kontrol Merkezi ile iletişime geçerek iniş için izin istedi.

Verilen iznin ardından Hint hava yolu şirketine ait uçak, Cinnah Uluslararası Havalimanı'na yerel saatle 09.20'de acil iniş yaptı.

Karaçi'de yapılan müdahalenin ardından yolcunun sağlık durumu stabil hale gelirken, hava yolu şirketi ve yolcular, Pakistanlı sağlık ekibine teşekkür etti.

Yakıt ikmali yapılan uçak, yerel saatle 11.00'de Karaçi'den Dubai'ye doğru havalandı.

14 Ekim'de bir başka Hint hava yolu şirketine ait yolcu uçağı, benzer bir sebeple Karaçi'ye acil iniş yapmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmedabad Pakistan Karaçi Dubai Ulaşım Havacılık Dünya Güncel Haberler

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