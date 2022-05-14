SpaceX, uzaya 53 Starlink uydusu fırlattı - Haberler

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SpaceX, uzaya 53 Starlink uydusu fırlattı

AA - Mehmet Alaca - Güncel
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SpaceX, uzaya 53 Starlink uydusu fırlattı

Starlink internet uydu ağının parçası olacak 53 uydu, Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'e ait roket aracılığıyla ABD'nin Kaliforniya eyaletinden uzaya fırlatıldı.

Starlink internet uydu ağının parçası olacak 53 uydu, Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'e ait roket aracılığıyla ABD'nin Kaliforniya eyaletinden uzaya fırlatıldı.

SpaceX üretimi Falcon-9 roketi, Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden saat 15.07'de fırlatıldı.

SpaceX, uyduların başarıyla konuşlandırıldığını sosyal medyada paylaştı.

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kaliforniya, Roket, Uzay, Güncel, Haberler

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