Spacex Uzaya 21 Adet Starlink Uydusu Daha Fırlattı

LOS ANGELES, 20 Nisan (Xinhua) -- ABD'li özel uzay şirketi SpaceX, Çarşamba günü 21 adet ikinci nesil Starlink internet uydusunu daha yörüngeye fırlattı.

ABD'nin, Florida eyaletinde yer alan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki Uzay Fırlatma Kompleksi 40'tan 21 ikinci nesil Starlink uydusunu fırlatan bir Falcon 9 roketi, 19 Nisan 2023. (Fotoğraf: SpaceX)

LOS ANGELES, 20 Nisan (Xinhua) -- ABD'li özel uzay şirketi SpaceX, Çarşamba günü 21 adet ikinci nesil Starlink internet uydusunu daha yörüngeye fırlattı.

Bir Falcon 9 roketi, ABD'nin güneydoğusunda yer alan Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki Uzay Fırlatma Kompleksi 40'tan Washington DC saatiyle 10.31'de kalktı.

Fırlatmadan kısa bir süre sonra SpaceX, Starlink uydularının konuşlandırıldığını doğruladı.

Şirkete göre, Falcon 9'un ilk aşaması Atlantik Okyanusu'nda konuşlanmış olan A Shortfall of Gravitas uydu gemisine indi.

SpaceX, bunun, Falcon 9 birinci aşama güçlendiricisinin sekizinci fırlatma ve inişi olduğunu söyledi.

SpaceX'e göre Starlink, erişimin güvenilmez, pahalı veya tamamen mevcut olmadığı yerlere yüksek hızlı geniş bant internet sağlayacak.