SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Kargo Gönderdi

LOS ANGELES, 23 Nisan (Xinhua) -- NASA'nın SpaceX ticari ikmal hizmetleri görevi salı günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo ve yeni deney malzemesi götürdü.

SpaceX'e ait Dragon uzay aracı pazartesi günü doğu saatiyle 04.15'te ABD'nin güneydoğusundaki Florida eyaletinde bulunan NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Uzay aracı salı günü yerel saatle 08.20 sularında uzay istasyonuna otonom olarak kenetlendi.

NASA'nın verdiği bilgilere göre uzay aracıyla istasyona yaklaşık 3.040 kilogram ağırlığında kargo teslim edildi.

Dragon uzay aracıyla taşınan deney malzemeleri arasında görüş tabanlı navigasyon, uzay aracı hava kalitesi, ilaç ve ürün imalatında kullanılan malzemeler ve fotosenteze daha az bağımlı bitki yetiştirme çalışmalarına odaklanan deneylerin malzemeleri yer aldı.

Fırlatma, NASA'nın SpaceX ile ortaklaşa gerçekleştirdiği 32. ticari ikmal görevi olma özelliği taşıyor.