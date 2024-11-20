SpaceX, Starship Roketinin 6'ncı Uçuş Denemesini Başarıyla Gerçekleştirdi

- Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Starship roketinin 6'ncı uçuş denemesini yaptı

Denemeyi ABD Başkanı seçilen Donald Trump yerinde izledi

TEXAS - ABD'li iş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in Dünya yörüngesi, Ay ve Mars'a kargo ve insan taşıma amacıyla geliştirdiği Starship roketinin 6'ncı uçuş denemesi yapıldı. Denemeyi, ABD Başkanı seçilen Donald Trump yerinde izledi.

ABD'li iş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Dünya yörüngesi, Ay ve Mars'a kargo ve insan taşıma amacıyla geliştirdiği 122 metre uzunluğundaki dev Starship roketinin 6'ncı uçuş denemesini gerçekleştirdi. Starship roketi, Türkiye saati ile 01.00'de ABD'nin Texas eyaletindeki Boca Chica bölgesinde bulunan SpaceX'e ait Starbase roket geliştirme sahasından başarılı bir şekilde fırlatıldı. Roketin Super Heavy güçlendiricisi, fırlatmadan yaklaşık 7 dakika sonra Meksika Körfezi'nde bulunan platforma geri döndü. SpaceX'ten yapılan açıklamada son denemenin uzayda bir Raptor motorunun ateşlenmesi, ısı kalkanı denemeleri ve yeni manevra değişiklikleri gibi performans geliştirici hedeflere odaklandığı bildirildi.

Trump deneme için Texas 'a gitti

Öte yandan, denemeye ABD Başkanı seçilen Donald Trump da katıldı. Günün erken saatlerinde sosyal medya üzerinden SpaceX şirketinin sahibi olan Elon Musk'a şans dileyen Trump, "Sadece uzaya gönderilen değil, şimdiye dek yerden kaldırılan en büyük nesnenin fırlatılışını izlemek üzere büyük Texas eyaletine gidiyorum" ifadelerini kullandı. Musk ise, "Starship uçuş denememizde başkanı ağırlamaktan onur duyuyoruz" açıklamasında bulundu. Daha sonra paylaşılan görüntülerde Musk'ın Trump'ı Starbase roket fırlatma sahasının girişinde karşıladığı görüldü. Musk, ABD seçim sürecinde Trump'a verdiği açık destekle gündeme gelmişti.