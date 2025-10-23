SpaceX Myanmar'da Dolandırıcılık Şüphesi Üzerine Starlink Terminallerini Devre Dışı Bıraktı

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in, Myanmar'da çevrim içi dolandırıcılık faaliyetinde bulunulduğundan şüphelenilen merkezlerin yakınında kullanıldığı belirlenen 2 bin 500'den fazla Starlink internet terminalini devre dışı bıraktığı bildirildi.

SpaceX'in Starlink iş operasyonlarından sorumlu Başkan Yardımcısı Lauren Dreyer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Starlink'in çalışma lisansına sahip olduğu 150'den fazla yerde SpaceX'in yerel yasalara uyduğunu ve ihlallerin tespiti için çalıştığını belirten Dreyer, ihlal tespit edildiğinde kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmak da dahil olmak üzere uygun önlemleri aldıklarını ifade etti.

Dreyer, SpaceX'in Myanmar'da şüpheli "dolandırıcılık merkezlerinin" yakınında 2 bin 500'den fazla Starlink internet terminali tespit ettiğini ve bunları devre dışı bıraktığını bildirdi.

Myanmar ordusu, 21 Ekim'de Tayland sınırındaki Kayin eyaletine bağlı Myawaddy kasabasındaki siber dolandırıcılık merkezine baskın düzenlemişti.

Çevrim içi dolandırıcılık faaliyetinde bulunan 2 bin 198 kişi gözaltına alınmış, söz konusu merkezdeki uydu internet terminalleri de dahil çok sayıda ekipmana el konulmuştu.

Myanmar'da özellikle Tayland ve Çin sınırındaki bazı bölgeler, Güneydoğu Asya'da yüz binlerce kişiyi sahte yatırım teklifleri ve yasa dışı kumar planları gibi çevrim içi dolandırıcılıklara katılmaya zorlayan suç örgütlerinin faaliyet alanı olarak biliniyor.