SpaceX, Kutup Yörüngesine İlk İnsanlı Uzay Uçuşunu Gerçekleştirdi

- SpaceX, kutup yörüngesine ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirdi

"Fram2" görevi için 4 astronot yörüngeye fırlatıldı

FLORIDA - SpaceX, "Fram2" görevi kapsamında Dünya'nın kutup yörüngesine ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirdi. Kripto para milyarderi Chun Wang dahil 4 sivil astronotu taşıyan Dragon uzay aracı, Falcon-9 roketi ile başarılı bir şekilde fırlatıldı.

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Dünya'nın kutup yörüngesine yapılan ilk insanlı uzay uçuşunu "Fram2" görevi kapsamında gerçekleştirdi. Görev komutanı olan kripto para milyarderi Chun Wang ile Norveçli sinematograf Jannicke Mikkelsen, Avustralyalı kutup araştırmacısı Eric Philips ve Alman robotik araştırmacısı Rabea Rogge'nin içinde bulunduğu Dragon uzay aracını taşıyan Falcon-9 roketi yerel saat ile 21.46'da ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi, fırlatmadan kısa süre sonra Atlas Okyanusu'nda bulunan "A Shortfall of Gravitas" adlı insansız platforma iniş yaptı.

22 deney gerçekleştirecekler

Astronotlar 3 ila 5 gün arasında sürmesi beklenen görev kapsamında 422 kilometre yüksekliğe ulaşacağı ve Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na defalarca hareket edeceği açıklandı. 60 ila 90 derece arasında bir eğime sahip yörüngede ilerleyecek ekibin, insanların daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan tam olarak gözlemleyemediği Kuzey ve Güney Kutup bölgelerini inceleme fırsatı bulacağı bildirildi. Astronotların, bu süre zarfında gelecekteki uzun süreli görevler için uzayda insan sağlığını ve performansını geliştirmeyi amaçlayan 22 deney gerçekleştireceği kaydedildi. Kesin bitiş tarihi henüz belli olmayan görevin, Güney California kıyılarında Pasifik Okyanusu'na yapılacak inişle son bulacağı aktarıldı.