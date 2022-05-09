SpaceX, insanları Mars'a götüreceği tarihi açıkladı!

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, yaptığı bir röportajda insanları 2020'li yılların sonlarına doğru kızıl gezegen Mars 'a ve daha kısa bir tarihte de Ay'a götüreceklerini açıkladı. SpaceX kurucusu Elon Musk da geçtiğimiz aylarda Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla benzer bir mesaj paylaşmıştı.

SpaceX'ten iki önemli ismin yakın tarihlerde benzer açıklamalar yapmaları birbirlerini doğrular nitelikte oldu. Peki, uzay şirketinden ünlü isimler bu konuda başka hangi açıklamaları yaptı? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Elon Musk'un Twitter planları: Platform, para basacak!

Elon Musk, Mars için 2029 yılını işaret ediyor!

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, en fazla on yıl içerisinde Mars 'ın yüzeyinde büyük bir iniş yapmaları gerektiğini açıkladı. Shotwell, inişi gerçekleştirdikten sonra Mars'ın insanlar arasında daha çok konuşulacağını düşünüyor. Elon Musk da geçtiğimiz yıl Aralık ayında yaptığı bir röportajda insanların beş yıl hatta en fazla on yıl içerisinde Mars'ta olacağını açıklamıştı. SpaceX kurucusu, geçtiğimiz Mart ayında ise 2029 yılını işaret vermişti.

Elon Musk, en büyük zorluğun Mars'a optimize edilecek bir araç tasarlamak olduğunu açıkladı. Ardından da Starship'in şimdiye kadarki en karmaşık ve gelişmiş roket olduğunu belirtti. Aynı zamanda ek olarak Mars'ta yaşamanın tehlikeli sıkışık ve zor olacağını da söyledi.

SpaceX, Starship'in ilk test uçuşu için hazırlık yapıyor, hazır olduğunda mürettebatı Ay'a ve Mars 'a taşıyacak. Fakat çalışmalara başlamadan önce ABD Federal Havacılık İdaresi'nin, faaliyetlerin çevresel incelemesini imzalaması gerekiyor. Federal Havacılık İdaresi ise SpaceX'in yeni etkinliğinin incelemesini tam dört kez erteledi.

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