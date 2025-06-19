SpaceX'in Starship Roketi Test Uçuşu Öncesinde Patladı

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SpaceX'in en güçlü uzay roketi Starship, 10'uncu uçuş denemesi öncesinde Texas'ta patladı. Roketin kalkış platformu alev topuna döndü, ancak çevredeki sakinler için bir tehlike bulunmuyor.

- Starship roketi test uçuşu öncesinde patladı

TEXAS - Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in geliştirdiği en güçlü uzay roketi olan Starship, 10'uncu uçuş testine hazırlandığı sırada infilak etti.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in geliştirdiği en güçlü uzay roketi Starship, Texas eyaletinde bulunan Starbase roket geliştirme sahasında 10'uncu uçuş denemesini hazırlandığı sırada patladı. Roketin kalkış platformu alev topuna döndü. Şirketten yapılan açıklamada, "Starbase'deki test sahasında saat 23.00'te 10'uncu uçuş denemesine hazırlanan Starship roketinde büyük bir anormallik meydana geldi. Sahanın etrafındaki güvenli alan korundu ve tüm personel güvende. Çevredeki sakinler için herhangi bir tehlike bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

9'uncu test uçuşunda okyanusa düşmüş, 7'nci ve 8'inci uçuşta havada parçalanmıştı

Mayıs ayı sonunda gerçekleştirilen 9. test uçuşunda, roketin üst aşaması yakıt sızıntısı nedeniyle kontrolü kaybetmiş ve Hint Okyanusu'na düşmüştü. Starship'in 7'nci ve 8'inci uçuş testleri başarılı başlamış, Super Heavy güçlendiricisi fırlatmanın ardından planlandığı şekilde dünyaya dönmüştü. Ancak Starship roketi, her iki denemede de fırlatmadan yaklaşık 10 dakika sonra havada parçalanmıştı.

En güçlü uzay roketi olarak biliniyor

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'e ait olan 122 metre uzunluğundaki dev Starship roketi, dünyanın en büyük ve en güçlü uzay roketi olarak biliniyor. Starship'in Dünya yörüngesine, Ay'a ve Mars'a yük ve insan taşıma hedefiyle geliştirildiği belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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