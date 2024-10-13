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SpaceX'in Starship Roketi Beşinci Test Uçuşunu Başarıyla Tamamladı

SpaceX'in Starship Roketi Beşinci Test Uçuşunu Başarıyla Tamamladı
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Elon Musk'ın SpaceX şirketinin fırlattığı Starship roketinin güçlendiricisi, beşinci test uçuşunun ardından başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Musk, bu başarının çok gezegenli yaşam için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in fırlattığı Starship roketinin güçlendiricisi, beşinci test uçuşunda başarılı şekilde iniş gerçekleştirdi.

Yaklaşık 121 metre uzunluğundaki Starship roketinin beşinci test uçuşu, SpaceX'in internet sitesi üzerinden canlı yayımlandı.

Texas yakınlarındaki fırlatma alanından yerel saatle 07.25 civarında havalanan roketin güçlendiricisi kalkıştan yaklaşık 7 dakika sonra geri döndü.

Geri dönen güçlendirici, fırlatma kulesinin "çubuk" olarak adlandırılan iki kolun yardımıyla fırlatıldığı alana başarılı şekilde indi.

Musk, fırlatmanın ardından X sosyal medya hesabından "Bugün çok gezegenli yaşam için büyük bir adım atıldı." açıklamasında bulundu.

SpaceX'in sahibi Musk, 2 yıl içinde Mars'a mürettebatsız 5 farklı Starship roketi fırlatmayı planlıyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel

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