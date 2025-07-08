SpaceX'in Starlink Sistemi Katar'da Hizmete Girdi

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Elon Musk, Starlink'in artık Katar'da hizmet vermeye başladığını duyurdu. Katar Havayolları, belirli uçuşlarda yolculara ücretsiz ve hızlı Wi-Fi sunmaya başladı. SpaceX, dünya genelinde 12 bin uyduluk bir ağ kurmayı hedefliyor.

SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink, Katar'da resmen hizmete girdi.

ABD'li milyarder Elon Musk, X sosyal medya hesabından sahibi olduğu SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink'in yeni atılımlarına ilişkin bilgi verdi.

Musk, "Starlink artık Katar'da" ifadesini kullandı.

Katar Havayolları (Qatar Airways) daha önce filosunu Starlink ile donatmaya başlayarak yolculara belirli uçuşlarda ücretsiz ve ultra hızlı Wi-Fi hizmeti sunduğunu açıklamıştı.

Starlink, daha önce Kosova'da da hizmet vermeye başladıklarını duyurmuştu.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
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