SpaceX'in kurucusu Musk, Starship'in mayısta uzaya fırlatılacağını açıkladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SpaceX'in kurucusu Musk, Starship'in mayısta uzaya fırlatılacağını açıkladı

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
 - Güncelleme:
SpaceX'in kurucusu Musk, Starship'in mayısta uzaya fırlatılacağını açıkladı

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, uzay aracı Starship'in ilk yörüngesel uçuşunu mayısta gerçekleştireceğini öngörüyor.

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, uzay aracı Starship'in ilk yörüngesel uçuşunu mayısta gerçekleştireceğini öngörüyor.

Musk, ilk denemesi Mayıs 2021'de yapılan Starship'in ilk yörüngesel uçuşunun ne zaman olacağına dair Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Nisan ayına kadar 'uçuşa elverişli' 39 motor üretilmesi planlanıyor ve ardından motorların uzay aracı Starship'e entegre olmasının da bir ay sürmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Böylelikle Starship'in ilk yörüngesel uçuşunun mayıs ayında yapılması planlanıyor.

Starship'in ilk denemesi Mayıs 2021'de yapılmış, 10 kilometreye çıkan dev roket sağlam ve dengeli bir şekilde iniş gerçekleştirebilmişti.

NASA, 2025'te astronotları aya indirmek için yeniden kullanılabilir özelliğe sahip Starship'i faaliyete geçirmeyi planlarken, Elon Musk ise Mars'ta bir şehir kurmak ve oraya ekipman ve insanları taşımak için bir Starship filosu yerleştirmeyi hedefliyor.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Elon Musk, Mayıs, Roket, Uzay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title