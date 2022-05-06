SpaceX'in Crew-3 ekibi Dünya'ya döndü

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in Crew-3 ekibi, 6 ay kaldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya döndü.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, 3'ü NASA'dan, biri Avrupa Uzay Ajansı'ndan 4 astronot, ABD'nin Florida açıklarında Meksika Körfezi'ne indi.

Uzaya 11 Kasım 2021'de gönderilen astronot ekibi, Endurance adlı Dragon kapsülü ile geri döndü.

Crew-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yüzlerce deney yapıp uzay yürüyüşleri gerçekleştirirken güneş panellerinin geliştirilmesi için de çalışmalar yürüttü.

Bir elektron mikroskobunu da test eden ekibin dönüş yolculuğu 4 Mayıs Çarşamba günü planlanmış ancak elverişsiz hava şartları nedeniyle ertelenmişti.