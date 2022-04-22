SpaceX, 53 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı - Haberler

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SpaceX, 53 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı

AA - Büşra Selvi Öğütcen - Güncel
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SpaceX, 53 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Starlink internet ağı projesi kapsamında 53 uyduyu daha uzaya yolladı.

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Starlink internet ağı projesi kapsamında 53 uyduyu daha uzaya yolladı.

"Spaceflightinsider.com" adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Starlink internet uydu ağının parçası olacak 53 uydu, SpaceX üretimi Falcon-9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

Falcon-9 roketi, Atlantik Okyanusu'ndaki "Just Read The Instructions" adlı insansız gemiye indi.

Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk, uyduların fırlatılmasından yaklaşık 1 saat sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 53 uydunun tamamının yörüngesine yerleştiğini duyurdu.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Uzay İstasyonu, Roket, Uzay, Güncel, Haberler

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