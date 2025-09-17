Space Pioneer, Tienlong-3 Roketinin Ateşleme Testini Başarıyla Tamamladı

Çin'de roket ve roket motoru geliştiricisi özel şirket Space Pioneer, ilk aşaması yeniden kullanılabilir özellikteki "Tienlong-3" (Gök Ejderhası-3) roketinin ateşleme testini başarıyla tamamladığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, roketin ateşleme testi, bu hafta başında ülkenin kuzeyindeki Şandong eyaleti kıyısı açıklarında kurulan deniz platformunda gerçekleştirildi.

Space Pioneer'in kendi ürettiği sıvı oksijen ve kerosen yakıtlı Tienhuo-12 (Gök Ateşi-12) roket motorlarından 9'unun aynı anda ateşlendiği testte 35 saniyede yaklaşık 1000 tonluk itiş gücü elde edildi.

Ateşleme testini tamamlayan roketin fırlatma testinin bu yılın sonuna kadar yapılması planlanıyor.

Kısmen yeniden kullanılabilir özellikte

İlk aşaması fırlatıştan sonra dünyaya dönerek kendi başına iniş yapabilecek şekilde tasarlanan Tienlong-3, kısmen yeniden kullanılabilir özellikte. Roketin bu parçasının 10 fırlatışa kadar kullanılması hedefleniyor.

Roketi ticari amaçlı uzay taşıma görevlerinde kullanmayı planlayan şirket, yılda 30 fırlatış yapmayı hedefliyor.

"Space Pioneer" adıyla bilinen Beijing Tianbing Technology şirketi, adı "gök ejderhası" anlamına gelen "Tienlong" roketleri ile "gök ateşi" anlamına gelen "Tienhuo" roket motorlarını geliştiriyor.

Çin'de halen yeniden kullanılabilir özellikte olması planlanan 3 roket projesi üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Space Pioneer'in Tienlong-3 roketi dışında ülkenin uzay programının ana taşıyıcısı Long March (Uzun Yürüyüş) roketlerini üreten kamuya ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi "Long March-12A", özel havacılık ve uzay şirketi LandSpace ise "Cuçüe-3" (ZQ-3) roketlerini bu amaçla geliştiriyor.

LandSpace şirketi, ilk aşaması yeniden kullanılabilir özellikteki Cuçüe-3'ün ateşleme testini haziran ayında yapmıştı.

Çin'in özel roket üreticilerini destekliyor

Son yıllarda dünyada ticari amaçlı uydular ve uzayın ticari amaçlı kullanımına yönelik talebin artması, daha az maliyetle daha sık fırlatış yapma ihtiyacını ortaya çıkarırken bu durum özel sektör şirketlerinin roket üretimine ilgisini artırdı. ABD'de SpaceX'in yakaladığı başarı, Çin'i de bu alandaki özel sektör girişimlerini desteklemeye yöneltti.

Çin'de özel uzay şirketleri Galactic Energy "Ceres-1", i-Space "SQX-1Y1", Space Pioneer "Tienlong-2" (TL-2), Landspace "Cuçüe-2" (ZQ-2) ve Orienspace "Gravity-1" roketleriyle fırlatışlar yapıyor.