SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, Antalya'da iş insanlarıyla buluştu

ANTALYA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı olarak pazar günü toplantı yapacaklarını belirterek, "Önümüzdeki seçim en stratejik seçim, cumhuriyet tarihinin bundan daha önemli seçimi olmadığı kanaatindeyim." dedi.

Antalya'da çeşitli ziyaretlerde bulunan Karamollaoğlu, kentteki bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) grup toplantısına katıldı.

Ardından ANSİAD Akdeniz Toplantısı'nda iş insanları ve oda başkanlarıyla bir araya gelen Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini anlattı.

Savaşların yanı sıra iklim değişikliyle ilgili gelişmelerin herkesin tahmininden çok daha hızlı gittiğini dile getiren Karamollaoğlu, artık yağışların sağanak şeklinde olduğunu ve faydadan çok zarar getirdiğini, kuraklığın arttığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 yıldır iktidarda olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, Erdoğan'ın parti liderliği için 2000'li yılların başında iki dönem kuralından söz ettiğini ancak bunu uygulamadığını savundu.

"İttifaklar koalisyon değildir"

Tek gündem maddelerinin mevcut sistemi değiştirerek, eskiye dönmek olduğunu anlatan Karamollaoğlu, "Henüz üçüncü toplantımızı yapmadık, pazar günü bir araya geleceğiz. Bu birliktelik devam edecek." dedi.

Milletin kendi kararını verdiğini vurgulayan Karamollaoğlu, "Önümüzdeki seçim en stratejik seçim, cumhuriyet tarihinin bundan daha önemli seçimi olmadığı kanaatindeyim." diye konuştu.

İktidarların şeffaf olmak zorunda olduğunu belirten Karamollaoğlu, ittifakların koalisyon olmadığını, sadece bugünkü sistemi değiştirmek için yapıldığını bildirdi.

Yapacakları toplantıya ilişkin konuşan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Mutlaka mutabakat metnine, birlikte nasıl çalışacağız konusunda fikirlerin ortaya konulmasına ihtiyaç var. Bu konudaki inşallah ikinci adımımızı pazar günü yapacağımız toplantıdan sonra veririz diye ümit ediyorum. Nasıl bir karar çıkar oradan kesin olarak şöyle olur diyemem. Başka bir yol yok. İttifak ettiğimiz konuları gündeme getirerek, ekonomide, dış politikada hangi adımları atacağız, iç güvenliği nasıl sağlayacağız bu konularda birtakım prensipler ortaya konacak. Özellikle de cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun onun daha seçime gitmeden önce milletin önünde genel başkanların da beraber bulunduğu bir ortamda bu belirlenen politikaları uygulayacağına dair millete söz vermesi icap eder. Belirli bir zaman olacak, tek yetkili olacak. 'Teşekkür ederim, güven duydunuz verdiniz bu değişiklikleri yapacağız ama önümüzde beş sene var' derse hapı yuttuk. İnsanoğlu diyebilir. Bu konuların teminat altına alınmasına ihtiyaç var."

ANSİAD Başkanı Akın Akıncı da katılımcılara teşekkür etti. Program, soru cevapla sona erdi.