Sözde istihbaratçı terörist Suriye'de gözaltına alındı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) desteğinde yapılan operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanması içerisinde görev alan Helin İşenme (29), Suriye'den yurda girmeye çalışırken gözaltına aldı.

MİT tarafından PKK/KCK-PYD/YPG bölücü terör örgütüne karşı yürütülen çalışmalar sonucunda; örgütün sözde Münbiç istihbarat yapılanmasında görev alan Türk vatandaşı 'Sterk/Amara Amed/Sena' kod adlı Helin İşenme'nin, Türkiye'ye geçiş arayışında olduğu tespit edildi. MİT Başkanlığı'nca sağlanan istihbarat desteği ile Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda terörist Helin İşenme, Türkiye'ye geçmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındı.Örgütün kırsal kadrosuna 2016 yılında katılan ve 2017 yılında Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla hakkında tutuklama/yakalama kaydı bulunan Helin İşenme, güvenlik güçlerine teslim edildi.