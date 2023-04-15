Sözcü: Uzay Faaliyetlerine İlişkin Uyarı Olağan Bir Uygulama

BEİJİNG, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Çin ana karasının yakın zamanda uzay faaliyetleri konusunda yaptığı uyarının, hava trafiği hizmet departmanları ve hava sahası kullanıcılarını faaliyetlerin olası etkileri konusunda ikaz etme amaçlı...

BEİJİNG, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Çin ana karasının yakın zamanda uzay faaliyetleri konusunda yaptığı uyarının, hava trafiği hizmet departmanları ve hava sahası kullanıcılarını faaliyetlerin olası etkileri konusunda ikaz etme amaçlı olduğunu söyledi. Sözcü, bunun "uçuş güvenliğini sağlamak için sorumlu ve mutat bir uygulama" olduğunu belirtti.

Zhu, söz konusu açıklamayı, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, Taipei Uçuş Bilgi Bölgesi'nin ana karanın uzay faaliyetlerinden etkilendiği yönündeki iddialarının sorulması üzerine yaptı.

"Demokratik İlerleme Partisi yetkilileri, Taiwan Boğazı'nın iki yanında cepheleşmeyi körükleme çabasıyla bencil çıkarları çerçevesinde gerçekleri saptırmış ve halkı aldatmıştır" diyen Zhu, bu tür siyasi hilelerin başarıya ulaşamayacağını vurguladı.