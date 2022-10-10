Sözcü: Tek Çin İlkesi, Taiwan Boğazı'ndaki İstikrarın Temelidir

BEİJİNG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Pazartesi günü yaptığı açıklamada, tek Çin ilkesinin, Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarın temelini oluşturduğunu belirtti.

BEİJİNG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Pazartesi günü yaptığı açıklamada, tek Çin ilkesinin, Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarın temelini oluşturduğunu belirtti.

Mao, günlük basın toplantısında, "Barışçıl bir yeniden birleşme için geniş bir alan yaratmaya istekliyiz, ancak 'Taiwan'ın bağımsızlığına' yönelik ayrılıkçı faaliyetlere asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Taiwan Boğazı'ndaki mevcut gerginliğin nedeninin, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin inatla "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik ayrılıkçı tutumuna bağlı kalmaları ve sürekli provokasyon yapmak için dış güçlerle işbirliği yapmaları olduğunu belirten Mao, bunun da boğazlar arası ilişkilerin barışçıl gelişiminin önemli temellerine ciddi şekilde zarar verdiğini söyledi.

Taiwan meselesinin Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğüyle alakalı olduğunu vurgulayan Mao, Taiwan'ın Çin topraklarının vazgeçilmez bir parçası olduğunu yineledi.

Mao, tek Çin ilkesinin izlenmesi halinde, boğazlar arası ilişkilerin gelişip ilerleyeceğini belirtirken, öte yandan tek Çin ilkesinden sapmanın boğazlar arası ilişkilerde gerginlik ve çalkantıya yol açacağını sözlerine ekledi.