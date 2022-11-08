Sözcü: Çin ve AB Arasındaki İşbirliği, Rekabetten Daha Ağır Basıyor

BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Salı günü yaptığı açıklamada, Çin ve Avrupa Birliği (AB) arasında rekabet olduğunu, ancak işbirliğinin rekabetten çok daha ağır bastığını belirterek, AB tarafını ikili ilişkilere tarafsız ve rasyonel şekilde bakmaya çağırdı.

BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Salı günü yaptığı açıklamada, Çin ve Avrupa Birliği (AB) arasında rekabet olduğunu, ancak işbirliğinin rekabetten çok daha ağır bastığını belirterek, AB tarafını ikili ilişkilere tarafsız ve rasyonel şekilde bakmaya çağırdı.

Zhao açıklamayı, olağan basın toplantısında, AB'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Çin ile ilgili değerlendirmesi üzerine yaptı.

Çin ile AB arasında son yıllarda ticaretin zirve yaptığını söyleyen Zhao, iki tarafın uluslararası ve bölgesel konularda iletişim ve koordinasyonu sürdürdüğünü belirtti.

"Gerçekler, Çin ve AB'nin geniş ortak çıkarları, uzun vadeli bir işbirliği temelini ve son derece tamamlayıcı kalkınma avantajları paylaştığını kanıtladı" diyen Sözcü Lijian, Çin ile AB arasında rekabet olduğunu, ancak işbirliğinin rekabetten çok daha ağır bastığını, ayrıca Çin ile AB arasındaki rekabetin iki ülkenin kalkınmasını hızlandırmak açısından sağlıklı ve elverişli olduğunu kaydetti.

Zhao, AB tarafını Çin-AB ilişkilerine tarafsız ve rasyonel şekilde bakmaya, Çin-AB ilişkilerinin ana hatlarını ve her iki tarafın da kazan kazan anlayışına dayalı işbirliğinin temel özelliğini kavramak için birlikte çalışmaya, küresel güçlükleri birlikte göğüslemeye ve değişken dünyaya daha fazla istikrar ve pozitif enerji sağlamaya çağırdı.

Çin'in, insan hakları konusunda vaazları kabul etmeyeceğini ifade eden Zhao, ülkesinin insan haklarının siyasileştirilmesine ve bu konudaki çifte standartlara, ayrıca insan hakları bahanesiyle diğer ülkelerin içişlerine müdahaleye karşı olduğunu yineledi.