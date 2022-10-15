Sözcü: Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi İçin Hazırlıklar Tamamlandı

BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Kongre Sözcüsü Sun Yeli Cumartesi günü yaptığı açıklamayla Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Kongre Sözcüsü Sun Yeli Cumartesi günü yaptığı açıklamayla Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Sun düzenlediği basın toplantısında, kongrenin Pazar günü saat 10.00'da (TSİ 5.00) Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda başlayacağını ve 22 Ekim'de sona ereceğini söyledi.

Sözcü, kongre gündeminin, Cumartesi günü öğleden sonra düzenlenen bir hazırlık toplantısında belirlendiğini dile getirdi.

Delegelerin, 19. ÇKP Merkez Komitesi'nin raporunu dinleyip incelemeleri, 19. ÇKP Merkez Disiplin Denetleme Komisyonu'nun çalışma raporunu incelemeleri, ÇKP Tüzüğünde yapılacak bir değişikliği görüşüp kabul etmeleri ve 20. ÇKP Merkez Komitesi'ni ve 20. ÇKP Merkez Disiplin Denetleme Komisyonu'nu seçmeleri bekleniyor.

Kongre prezidyumunun üye listesinin de onaylandığı toplantıda Wang Huning'in kongre genel sekreteri olarak görev yapmasına karar verildi.

Hazırlık toplantısının ardından delege istişare komitesi bir toplantı yaptı ve kongre prezidyumu ilk toplantısını yaparak kongre programını belirledi.