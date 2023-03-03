Sözcü: Çin, Dijital Ekonomi Gelişiminin Temellerini Sağlamlaştırmalı Güncel Haberler BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin ilk oturumunun Sözcüsü Guo Weimin, Çin'in dijital ekonomi gelişiminin temellerini sağlamlaştırması ve dijital ekonomi ile imalatın entegrasyonunu güçlendirmesi gerektiğini söyledi. BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin ilk oturumunun Sözcüsü Guo Weimin, Çin'in dijital ekonomi gelişiminin temellerini sağlamlaştırması ve dijital ekonomi ile imalatın entegrasyonunu güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Cuma günü düzenlenen basın toplantısında sorulara yanıt veren Guo dijital ekonominin, ulusal ekonomik kalkınmada ve insanların günlük yaşamlarında giderek daha kritik rol oynamaya başladığını vurguladı. Çin'in ulusal siyasi danışmanlarının dijital ekonomiye büyük önem verdiğini kaydeden Guo, derinlemesine incelemeler sonucunda Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın geçen yıl dijital ekonominin sürdürülebilir ve sağlam gelişimi konusunda istişare gerçekleştirdiğini hatırlattı. Sözcü, Çin'in kilit alanlardaki zayıflıkları ele alması, dijital ekonominin gelişimine yönelik temelleri sağlamlaştırması, veri kaynaklarından tam olarak yararlanması, dijital ekonomi ve imalatın entegrasyonunu güçlendirmesi ve denetim ile dijital güvenliği artırması gerektiğini dile getirdi. Guo, birçok siyasi danışmanın dijital ekonominin incelenmesi ve uygulanması ile dijital teknolojilerin yüksek kaliteli gelişiminin kolaylaştırılması konularda çaba harcadığını sözlerine ekledi. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomi Sözcü Güncel Haberler

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