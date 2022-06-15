BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin ana karasının "Taiwan bağımsızlığı" ayrılıkçılarından gelecek her türlü provokasyona aktif ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğini söyledi. Ma, ana karanın barışçıl yeniden birleşme ve "tek ülke, iki sistem" temel ilkelerine bağlı olduğunu ve bu sonuca ulaşmak için en büyük çabaları sarf etmeye istekli olduğunu yineledi, ancak Taiwan'ın Çin'den ayrılmasına asla izin vermeyeceğini belirtti. Ma, Taiwan Boğazı'nın iki tarafı arasındaki gerilimlerin, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi'nin (DPP) dış güçlerle yaptığı gizli anlaşmanın yanı sıra bazı ülkelerin Taiwan sorununu manipüle ederek Çin'i kontrol altına alma gündemlerinden kaynaklandığını kaydetti. Ma, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe'nin de daha önce 19. Shangri-La Diyaloğu'nda Çin'in Taiwan sorununa ilişkin kararlı duruşunu dile getirdiğini söyledi. Ma, DPP yönetiminin durumu yanlış değerlendirmeye devam etmesi ve provokasyonlarının "kırmızı çizgiyi" geçmesi halinde, ana karanın bu girişimleri engellemek için tereddüt etmeden harekete geçeceği konusunda uyarıda bulundu.

Xinhua / Güncel