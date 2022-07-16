Sözcü Bilgiç'ten, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Truss'a Türkiye hakkında çıkan iddialarla ilgili cevap

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın yerine gelmek için yarışan adaylar arasında Dışişleri Bakanı olan ve Muhafazakar Parti liderliği için adaylığını koyan Lis Truss da öne çıkıyor. Truss, başbakan olması halinde yasadışı göçmenleri Ruanda'nın yanı sıra Türkiye'ye de gönderme planı yaptığı iddia edildi.

SIĞINMACILARI GÖNDERMEK İÇİN TÜRKİYE İLE MÜZAKERE YAPMAK İSTİYOR

The Times'ta yayınlanan haberde, Truss'ın milletvekilleri ile yaptığı özel görüşmelerde, göçmen krizi ile mücadele etmek için Ruanda ile yapılan anlaşmanın benzerlerini yapmak istediğini söylediği belirtildi. Bakan Truss'ın bu noktada Türkiye ile de müzakere başlatmak istediği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'un İngiliz basınında Türkiye'ye ilişkin yer alan iddialarına ilişkin, "Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'un Birleşik Krallık basınında Türkiye'ye ilişkin yer alan iddialarına ilişkin, "Birleşik Krallık basınında, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Başbakan olması halinde Ruanda'yla yapılan sığınma alanındaki işbirliği anlaşmasının bir benzerinin ülkemizle de yapılmasını talep edeceği yönünde haberler yer almıştır. Sayın Truss'a atfen basında yer alan bu iddiaların asılsız olmasını ümit ediyoruz. 8 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin üçüncü ülkelerin talebi üzerine daha fazla yük alması, bunun da ötesinde iltica hakkı konusundaki uluslararası düzenlemelerle bağdaşmayan bir yaklaşımın içinde yer alması söz konusu değildir. Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır. Kaldı ki, bu tutumumuzu, geçtiğimiz yıl Afgan sığınmacılar konusunda çıkan benzer haberlerin ardından da kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu çerçevede, tüm ülkeleri, göç konusunda uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye ve eşit sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz" dedi.

RUANDA PLANI NEDİR?

İngiltere'nin ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı ülkede büyük tepkiye yol açmıştı. Hükümet, sığınma talebi başvuruları işleme alınırken göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesinin insan kaçakçılığını ve Manş Denizi üzerinden yasa dışı göçmen akışını önleyeceğini savunmuştu.Öte yandan İngiltere hükümetinin göçmenleri sınır dışı etme hamlesi, geçen ay AİHM tarafından son anda engellenmişti. Sığınmacıları İngiltere'den Ruanda'ya taşıyacak ilk uçak, geçen ay kalkıştan hemen önce AİHM'in itirazıyla boşaltılmış, İngiliz hükümeti hayal kırıklığı yaşarken planı protesto eden kesimler kararı memnuniyetle karşılamıştı.

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