Soyuz MS-26 Uzay Aracı Güvenle Dünya'ya Döndü

MOSKOVA, 20 Nisan (Xinhua) -- Rusya'nın Soyuz MS-26 uzay aracının mürettebatı pazar günü sabah saatlerinde güvenli şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya döndü.

Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (Roscosmos) internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Roscosmos kozmonotları Aleksey Ovçinin ve İvan Wagner ile NASA astronotu Donald Pettit'i taşıyan iniş modülü, Moskova saatiyle 04.20'de Kazakistan'ın orta kesimindeki Jezkazgan kentinin yakınlarına indi.

Soyuz MS-26'nın dönüş için önce uzay istasyonunun Rusya'ya ait bölümü olan Rassvet modülünden ayrıldığını belirten Roscosmos, yörüngeden çıkma ve iniş operasyonlarının planlandığı gibi seyrettiğini kaydetti.

Eylül 2024'te istasyona giden mürettebat, 43 uygulamalı bilim deneyi yürüttü, bir uzay yürüyüşü gerçekleştirdi ve bir mürettebatlı uzay aracı ve iki kargo uzay aracının kenetlenmesine katıldı.

Görev kapsamında Aleksey Ovçinin üçüncü, İvan Wagner ikinci ve NASA astronotu Donald Pettit ise dördüncü uzay uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.