Soyuz MS-19 astronot ve kozmonotları, Dünya'ya döndü - Haberler

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Soyuz MS-19 astronot ve kozmonotları, Dünya'ya döndü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ABD'li NASA astronotu Vande Hei ve Roscosmos kozmonotları Anton Shkaplerov ile Pyotr Dubrov'u taşıyan Soyuz MS-19 uzay aracı Dünya'ya iniş yaptı.

ABD'li NASA astronotu Vande Hei ve Roscosmos kozmonotları Anton Shkaplerov ile Pyotr Dubrov'u taşıyan Soyuz MS-19 uzay aracı Dünya'ya iniş yaptı.

Bir ABD'li astronot ve iki Rus kozmonotu taşıyan Soyuz MS-19 uzay aracı, Kazakistan'ın Jezkazgan kentinin güneyine iniş yaptı. Dünyaya dönüş yapan NASA astronotu Hei, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 355 gün geçiren ilk ABD'li astronot olarak tarihe geçti. Daha önce Scott Kelly, 2016'da yapılan uçuşta ISS'te 340 gün geçirmişti. ABD-Rusya ilişkilerinin Ukrayna savaşı nedeniyle bozulması sonucunda Vande Hei, şimdilik bir Rus uzay aracında uçan son Amerikalı olacak.

Soyuz MS-19 astronot ve kozmonotları, Dünya'ya döndü

Soyuz MS-19 astronot ve kozmonotları, Dünya'ya döndü

Soyuz MS-19 astronot ve kozmonotları, Dünya'ya döndü

Soyuz MS-19 astronot ve kozmonotları, Dünya'ya döndü

Soyuz MS-19 astronot ve kozmonotları, Dünya'ya döndü

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dünya, Güncel, Haberler

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