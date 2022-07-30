Soylu: "Terörü hakim kılmamak için şehadete yürüyen evlatlarımıza minnettarız" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Soylu: "Terörü hakim kılmamak için şehadete yürüyen evlatlarımıza minnettarız" ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta düzenlenen "Cudi Festivali"nde konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Soylu: "Terörü hakim kılmamak için şehadete yürüyen evlatlarımıza minnettarız" ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta düzenlenen "Cudi Festivali"nde konuştu.-1- Güncel AA / Bestami Bodruk Süleyman Soylu Şırnak Güncel Haberler

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