Soylu: "Terörü hakim kılmamak için şehadete yürüyen evlatlarımıza minnettarız"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Soylu: "Terörü hakim kılmamak için şehadete yürüyen evlatlarımıza minnettarız" ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta düzenlenen "Cudi Festivali"nde konuştu.
- Güncelleme:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Soylu:
"Terörü hakim kılmamak için şehadete yürüyen evlatlarımıza minnettarız"
ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta düzenlenen "Cudi Festivali"nde konuştu.-1-
AA / Bestami Bodruk - Güncel