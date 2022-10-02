Soylu: "Terörle mücadeleyi, cesaretli gözüpek vatan evlatlarımızla sürdürüyoruz"
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopterle gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun askerlerle selamlaşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun üs bölgesinde bilgi alması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Kavaldağı'nda kurulan...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopterle gelişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun askerlerle selamlaşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun üs bölgesinde bilgi alması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Kavaldağı'nda kurulan Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, burada gazeyecilere açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel