Soylu: "2017-2022 arasında toplam 30 büyük okul çevreleri ve güvenliği operasyonu yaptık" Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İşbirliği Protokolü imza töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuştu. Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İşbirliği Protokolü imza töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuştu. (2) AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel Güncel Haberler

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