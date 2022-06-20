Soylu: &quot;2017-2022 arasında toplam 30 büyük okul çevreleri ve güvenliği operasyonu yaptık&quot; - Haberler

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Soylu: "2017-2022 arasında toplam 30 büyük okul çevreleri ve güvenliği operasyonu yaptık"

AA - Hüseyin Bardakcı - Güncel
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Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İşbirliği Protokolü imza töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuştu.

Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İşbirliği Protokolü imza töreni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuştu. (2)

AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel

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