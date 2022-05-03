SOYLU SINIR KÖYÜNDE TÜRK BAYRAKLARIYLA KARŞILANDI

HAKKARİ (DHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki incelemelerinin ardından Güzelkonak köyüne geçti. Burada 21. Dönem Hakkari eski Milletvekili Hakkı Töre'yi evinde ziyaret eden Bakan Soylu, kendisini karşılayan vatandaşlarla bayramlaştı. Bakan Soylu, Durak köyüne de giderek, vatandaşların bayramını kutladı. İran sınırında bulunan Üzümkıran köyünü de ziyaret eden Soylu, ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Karşılamada "Kahrolsun PKK" sloganları atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Soylu'nun telefonuyla vatandaşların bayramını kutladı. Erdoğan, Hakkari'nin ciddi bir değişim yaşadığını dile getirdi. Ramazanda Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda askerlerle iftar yaptığını anımsatan ve ilçe merkezinde gördüğü güzel görüntüleri anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah 2023 Haziran'ında Hakkari bunu çok açık ve net ortaya koyacaktır, buna inanıyorum. Bunun için de tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyelim ve geleceğe el ele, omuz omuza yürüyelim. Şimdi gençler, özellikle şunu ifade etmek istiyorum ki, bizde Türk'ü Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Abaza'sı yok. Biz, sizleri Allah için seviyoruz, biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik ve bu şekilde de yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz."

Vatandaşların, "Sizinle ölümüne" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah razı olsun" karşılığını verdi. Bakan Soylu da vatandaşlara verdikleri destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"5 yıl önce buraya geldiğimizde nasıl yemin ettiğimizi, şehitlerimizin, gazilerimizin huzurunda nasıl yemin ettiğimizi biliyoruz. Bu topraklarda huzuru ve kardeşliği kaldırıp, bu topraklara kaosu, baskı ve zulmü getirmeye çalışanlara karşı nasıl birlik olduğunuzu biliyoruz. Bilmenizi isterim, siz bir arada oldunuz. Biz de Hakkari'ye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Yüksekova Havalimanından hastanelere kadar okullardan güvenliğe ve huzura kadar işe kadar her şeyi ayağınıza getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Hepinizin huzurunda söylüyorum daha yeni başladık, yarına umut dolu olun."

Üzümkıran'da yaşayanların yollarından dönmediğine işaret eden Bakan Soylu, "İnşallah 2023 Haziran'ında Hakkari'den çok büyük ses çıkartmaya hazır mısınız?" sorusunu yöneltti. Vatandaşların, "Evet" cevabı üzerine Bakan Soylu, "Biz de emrinize amadeyiz" diyerek konuşmasının ardından vatandaşlarla birlikte şehitler için dua etti.

Soylu'nun içinde bulunduğu aracın önü köyden dönüşü sırasında zaman zaman kendisini bekleyen vatandaşlarca kesildi. Burada görüştüğü vatandaşların taleplerini dinleyen Bakan Soylu, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Üzümkıran köyünün ardından Güzelkonak Jandarma Karakol Komutanlığını da ziyaret eden Bakan Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık da eşlik etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel