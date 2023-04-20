SOYLU: ÖTV KONUSUNU CUMHURBAŞKANIMIZLA TEKRAR KONUŞACAĞIZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ramazan ayının son iftarında taksicilerle bir araya geldi. İstanbul Taksiciler Odası'nın düzenlediği iftar programına katılan Soylu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen hortum olayıyla ilgili açıklama yaptı. Soylu, " Yaklaşık 3-4 saat önce, Kahramanmaraş Pazarcık'ta maalesef büyük bir hortum meydana geldi. Orada şu ana kadar bir can kaybımız yok. ilk önce bir çocuğumuzun vefat ettiği haberi geldi. Sonra doktorlar sağ olsunlar, tam 45 dakika sonra kendisinden nabız aldılar ve hastaneye götürdüler. 21-22 yaralımız var, 3-4 tanesi yoğun bakımda. Ama fotoğrafları ve videoları gördüğün zaman orada da büyük bir felaket olmuş. Bütün çatılar neredeyse uçmuşlar. Ama bütün Valilerimiz oradaydı. Hem Kahramanmaraş Valisi, hem Sakarya Valisi, hem Kırıkkale Valisi, hem Ağrı Valisi hemen onlarla beraber oldular. Zarar gören yerlerle ilgili hemen telafi etmeye başladılar. Geçmiş olsun" dedi.

"ÖTV İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANIMIZLA BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEĞİZ"

Taksicilerin ÖTV meselesinin gündeme çok kez geldiğini vurgulayan Soylu, "ÖTV meselesi gündemimize çok geldi. Maliye Bakanımızla da konuştuk. Cumhurbaşkanımızla bu meseleyi bir kez daha konuşacağız. Ben inanıyorum ki buradan güzel bir haber çıkacak size, ihtiyacınız da var, ihtiyacımız da var. Bunu biliyoruz, konuştuk. Korsan meselesiyle ne kadar uğraştığımızı biliyorsunuz. Aynen uğraşmaya devam edeceğiz. Ona ait yeni bir yöntemi, yeni bir sistemi oluşturuyoruz birlikte. Orada da bir mücadele edeceğiz. Yeni uygulamamız Taksim, bu konuda da biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü birileri uluslararası sistem üzerinden burada devreye girmeye çalışıyorlar. O zaman bizim esnafımız en güzel hizmeti ortaya koymak zorunda. Onun için en güzel yönetimi, en güzel sistemi oluşturmak zorunda. Ben onun da çok başarılı bir sistem olacağını düşünüyorum. Şimdi başkanım söyledi 12 bin taksi şu ana kadar o sistemin içerisine girmiş" diye konuştu.

"İNŞALLAH ŞOFÖR ESNAFI DA EN KISA ZAMANDA TOGG'LA BULUŞACAKTIR"Soylu, Karadeniz Gazı'nın karaya ulaşmasına da değinerek, "Şu anda, Allah nasip ederse Karadeniz gazının, Sakarya Gaz Sahası'nda milletimizle buluşma müjdesini ve ilk sisteme girişini ülkemizde bir onur saati olarak, onur zamanı olarak şu anda milletimizle paylaşan kıymetli Cumhurbaşkanımızdır. TOGG'u unuttuk, biz unuttuk ama şoför esnafı unutmaz. İnşallah şoför esnafı da en kısa zamanda TOGG'la buluşmuş olacaktır. Ben sürüyorum. Sürüş keyfi güzel, güvenliği güzel. Kaç günden beri İstanbul sokaklarında taksicilerimizle de, şoför esnafımızla da, minibüsçülerimizle de, her biriyle selamlaşıyoruz" şeklinde konuştu.

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