Soylu: "Olay bütün yönleriyle birlikte savcılığımızda soruşturulmaktadır"
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde kazanın meydana geldiği olay yerindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde kazanın meydana geldiği olay yerindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel