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Soylu: "Olay bütün yönleriyle birlikte savcılığımızda soruşturulmaktadır"

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde kazanın meydana geldiği olay yerindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde kazanın meydana geldiği olay yerindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel

Süleyman Soylu Mardin Güncel Haberler

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