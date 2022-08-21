Soylu: "Olay bütün yönleriyle birlikte savcılığımızda soruşturulmaktadır" Güncel Haberler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde kazanın meydana geldiği olay yerindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde kazanın meydana geldiği olay yerindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Kaplan Süleyman Soylu Mardin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Soylu: 'Olay bütün yönleriyle birlikte savcılığımızda soruşturulmaktadır' - Haberler

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