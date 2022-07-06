Soylu: "Ne bulundukları kurumlar çadır kurumlarıdır, ne de bu devlet çadır devletidir" - Haberler

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Soylu: "Ne bulundukları kurumlar çadır kurumlarıdır, ne de bu devlet çadır devletidir"

AA - İhsan Can - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun soruları yanıtlaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da AFAD'da 81 ilin trafik birim amirleriyle video konferans sistemiyle yaptığı toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun soruları yanıtlaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da AFAD'da 81 ilin trafik birim amirleriyle video konferans sistemiyle yaptığı toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA / İhsan Can - Güncel

Süleyman Soylu Ankara AFAD Güncel Haberler

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