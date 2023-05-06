SOYLU, KURUM VE KURTULMUŞ'TAN  'BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ' AÇIKLAMASI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek "Büyük İstanbul Mitingi" öncesinde, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe miting alanında basın açıklaması yaptı.

KURTULMUŞ: 14 MAYIS'IN BURADA BİR İLANI OLACAĞINA İNANIYORUM

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu alanda Türkiye sana emanet başlığıyla gerçekleştirilecek bu mitingin Türkiye siyaseti bakımından da unutulmayan bir miting olacağına yürekten inanıyorum. Görkemli bir mitingle birlikte 14 Mayıs'ın burada bir ilanı gerçekleşmiş olacaktır. AK Parti olarak İstanbul mitingleri hep çok konuşulan mitinglerimiz olmuştur. Bizim mitinglerimiz Türkiye'nin gidişatının hangi istikamette olacağının da bir göstergesi olmuştur. Bu seçimin ne kadar önemli olduğunu, tarihi bir dönüm noktası olduğunu aylardır konuşuyoruz. Bu seçimin 14 Mayıs'ta yapılacak olması tesadüfi değildir. 14 Mayıs Türkiye'nin yakın tarihi bakımından fevkalade önemli bir tarihtir. 14 Mayıs 1950'de Türkiye'nin siyasi tarihinde yeni bir devrin kapısı açılmıştır. 14 Mayıs 1950'de Türkiye tek parti faşizmini geride bırakarak, millete karşı zulmeden Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetini geride bırakarak, rahmetli Menderes'in 'yeter söz milletindir' sloganının arkasında toparlanmış ve büyük bir başarıyla hem seçimi kazanmış, hem de geçmiş dönemlerde kendilerine yapılan eziyet yapanlara da ciddi bir şekilde sandıkta derslerini vermiştir" dedi.

KURTULMUŞ: GÜCÜ TESİRLİ BİR TÜRKİYE'NİN OLUŞMAMASI İÇİN TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESMEYE GAYRET EDİYORLAR

KURTULMUŞ: DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLACAĞIMIZ BİR YÜZYILI BAŞLATIYORUZ

SOYLU: YARIN BU ALANDA BİR DURUŞ SERGİLEYECEĞİZ

SOYLU: SADECE SEÇİME DEĞİL, TÜRKİYE'NİN YÜZYILI'NA YÜRÜYORUZ

KURUM: TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İŞARET FİŞEĞİNİ YAKACAĞIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı Murat Kurum da, "Bugünkü muhalefet bu alanı binalar dikerek, ranta açacaksınız ve buralarda yurt dışındaki tüm ülkelere bu alanı parsel parsel satacaksınız demişlerdi. Burada çocuklarımız ağaçların içerisinde kuş cıvıltalarının içerisinde, yürüyüş yollarıyla bisiklet yollarıyla bu alanda vakit geçirecek demiştik. Yarın burada Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabını milletimizle buluşturuyoruz. Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz yarın Türkiye Yüzyılı'nın mitingine ev sahipliği yapacak. Burada el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeğini yakacağız. Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da milletimizin tankların önünde canı pahasına mücadele verdiği süreçte kendisi buradaki limandan tankların önünden kaçarak hemen Bakırköy'de kahvesini yudumlarken milletimiz, devletimiz için bayrağımız için, ezanımız için, bu mücadeleyi verdi. Burası kıymetlidir. Ülkemizin ilk havalimanıdır. İlk havalimanı olmaya devam edecektir. Çiçeklerle, böceklerle, orada koku bahçeleriyle bezediğimiz Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizde inşallah Türkiye Yüzyılı başlayacaktır. 7 Mayıs'ta 14 Mayıs zaferimizi buradan tüm Türkiye'ye tüm dünyaya ilan edeceğimiz yerdir" diye konuştu.

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