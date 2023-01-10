Soylu: "İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı planlayan Bilal Hassan'ı yurt dışına kaçıran Hazni Gölge'yi Bulgaristan'da tespit ettik. Bu akşam saat... Güncel Haberler Soylu: "İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı planlayan Bilal Hassan'ı yurt dışına kaçıran Hazni Gölge'yi Bulgaristan'da tespit ettik. Bu akşam saat 18.00'de Edirne'den teslim ettiler. Soylu: " İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı planlayan Bilal Hassan'ı yurt dışına kaçıran Hazni Gölge'yi Bulgaristan'da tespit ettik. Bu akşam saat 18.00'de Edirne'den teslim ettiler." Kaynak: AA / Güncel İstiklal Caddesi Bulgaristan Edirne Güncel Haberler

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