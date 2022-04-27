Soylu: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını hep beraber diziyoruz" - Haberler

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Soylu: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını hep beraber diziyoruz"

AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Güvenlik Korucuları ile iftar programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen'in konuşması Bingöl Valisi Kadir Ekinci'nin konuşması Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in konuşması İçişleri Bakanı...

Güvenlik Korucuları ile iftar programı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen'in konuşması

Bingöl Valisi Kadir Ekinci'nin konuşması

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in konuşması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hediye takdimi BİNGÖL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bingöl'de, Güvenlik Korucuları ile bir araya geldiği iftar programında konuştu. (5)

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

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