Soylu: "Helikopterlerimiz dronlarımız havadan sürekli olarak denetim yapıyorlar"
AA - Zafer Göder - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması SülSoylu'nun denetimlere katılıp vatandaşlarla sohbet etmesi BOLU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda oluşturulan trafik kontrol noktasındaki denetlemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
SülSoylu'nun denetimlere katılıp vatandaşlarla sohbet etmesi BOLU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gerede- Karadeniz bağlantı yolunda oluşturulan trafik kontrol noktasındaki denetlemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. (2)
AA / Zafer Göder - Güncel