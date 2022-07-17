Soylu: "Helikopterlerimiz dronlarımız havadan sürekli olarak denetim yapıyorlar" - Haberler

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Soylu: "Helikopterlerimiz dronlarımız havadan sürekli olarak denetim yapıyorlar"

AA - Zafer Göder - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması SülSoylu'nun denetimlere katılıp vatandaşlarla sohbet etmesi BOLU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda oluşturulan trafik kontrol noktasındaki denetlemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

SülSoylu'nun denetimlere katılıp vatandaşlarla sohbet etmesi BOLU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gerede- Karadeniz bağlantı yolunda oluşturulan trafik kontrol noktasındaki denetlemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. (2)

AA / Zafer Göder - Güncel

Süleyman Soylu Karadeniz Gerede Güncel Haberler

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