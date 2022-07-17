Soylu: "Helikopterlerimiz dronlarımız havadan sürekli olarak denetim yapıyorlar" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması SülSoylu'nun denetimlere katılıp vatandaşlarla sohbet etmesi BOLU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda oluşturulan trafik kontrol noktasındaki denetlemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması SülSoylu'nun denetimlere katılıp vatandaşlarla sohbet etmesi BOLU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gerede- Karadeniz bağlantı yolunda oluşturulan trafik kontrol noktasındaki denetlemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. (2) AA / Zafer Göder - Güncel Süleyman Soylu Karadeniz Gerede Güncel Haberler

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