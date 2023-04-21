SOYLU: HAKKARİ'DE İLK KEZ TERÖRİSTİN OLMADIĞI BİR BAYRAM GEÇİRİLİYOR

-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ümraniye'de Trabzon Şalpazarı Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği hemşeri buluşmasına katıldı. Soylu, " Hakkari'de 40 yıldır ilk kez teröristin olmadığı bir bayram geçiriliyor. Eskiden Gabar Dağı'nda terör vardı. Şimdi günde 8 bin 500 varil gravitesi yüksek petrol çıkıyor" diye konuştu.

" BİZİ ESKİ KOALİSYONLARA TAŞIYACAKLAR"

Bakan Soylu, " HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıktı mı bizim bildğimiz bilmediğimiz ' Kendileri resmi aday çıkardılar mı' Peki, çıkarmazlar mıydı? Göstermelik de olsa bir aday koydular mı ' Peki şimdi adayları kim ' Zaten birisi dedi 'Kumar masası mıdır, nedir bu masa' dedi. 'Bütün sorunları seçimin sonuna erteliyorum' dedi. Bizi aynı eski koalisyonlara taşıyacaklar" şeklinde konuştu.

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023