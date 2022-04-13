Soylu: "(Göç İdaresi) Dünyanın en büyük göç krizlerinin yaşandığı bir dönemde medeniyetimizin tüm değerleriyle örtüşen bir anlayışı sergilediğiniz" - Haberler

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Soylu: "(Göç İdaresi) Dünyanın en büyük göç krizlerinin yaşandığı bir dönemde medeniyetimizin tüm değerleriyle örtüşen bir anlayışı sergilediğiniz"

AA - Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde Bakanlık Birim Amirleri ve Göç İdaresi Başkanlığı personeli ile iftar programına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde Bakanlık Birim Amirleri ve Göç İdaresi Başkanlığı personeli ile iftar programına katıldı. (1)

Soylu: (Göç İdaresi) Dünyanın en büyük göç krizlerinin yaşandığı bir dönemde medeniyetimizin tüm değerleriyle örtüşen bir anlayışı sergilediğiniz

Soylu: (Göç İdaresi) Dünyanın en büyük göç krizlerinin yaşandığı bir dönemde medeniyetimizin tüm değerleriyle örtüşen bir anlayışı sergilediğiniz

Soylu: (Göç İdaresi) Dünyanın en büyük göç krizlerinin yaşandığı bir dönemde medeniyetimizin tüm değerleriyle örtüşen bir anlayışı sergilediğiniz

AA / Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel

Süleyman Soylu, GÖÇ, Güncel, Haberler

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