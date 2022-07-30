İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Dilinizle, Kürtlüğünüzle ve Müslümanlığınızla gurur duyun. Bu büyük medeniyetle gurur duyun. Buradan şuradaki oturuşunuzla han dilinizle öyle şeyler anlatıyor ve söylüyorsunuz ki: geleceğe büyük bir miras bırakıyorsunuz. Kural oyununu ve tezgahları siz bozdunuz. Huzur yolculuğunuz, hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Şırnak Cudi Dağı Sefine bölgesinde valilik ve belediye organizasyonuyla 2'nci Cudi Festivali düzenlendi. Festivale İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde belediye gençlik merkezi erbane ekibi eşliğinde sefine bölgesine çıkıldı. Burada güvercin uçurulurken şükür namazı kılındı. Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü pilot üyeleri tarafından gösteri uçuşu yapılan festivalde vatandaşlar Kürtçe ve Türkçe müzikler eşliğinde halay çekti. Alana 'Sayın bakanımız temizlenen dağlara hoş geldiniz, devlet millet, vatan, bayrak diye okunur. Recep Tayyip Erdoğan diye okunur, terörün korkulu rüyası Sayın Bakanımız Süleyman Soylu, Cudi'ye hoş geldiniz' pankartları asıldı.

Konuşmaların ardından festival ilahiler ve şarkılarla devam etti.