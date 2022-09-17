Soylu'dan PKK'ya katılması için genç kızı kandıran eski HDP ilçe başkanıyla ilgili paylaşım Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütüne kaçırılmaya çalışılan 15 yaşındaki kız çocuğunun güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarıldığını anımsatarak, "Bu çocukları size rağmen okullarına ve geleceğe hazırlayacağız. Son nefesimize kadar mücadele edeceğiz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütüne kaçırılmaya çalışılan 15 yaşındaki kız çocuğunun güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarıldığını anımsatarak, "Bu çocukları size rağmen okullarına ve geleceğe hazırlayacağız. Son nefesimize kadar mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 yaşında terör örgütüne kaçırılmaya çalışılan kız çocuğunun, ailesinin şikayeti, Mersin Emniyetinin takibi ve güvenlik güçlerinin Mardin Kızıltepe'ye götürülürken düzenlediği operasyonla kurtarıldığını aktardı.

Soylu, şunları kaydetti:

"Allah evlatlarımızı HDPKK'dan korusun. 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp terör örgütüne teslim etmeye çalışan kişi; HDP Toroslar ilçe eski eş başkanı ve halen DBP Mersin İl Temsilcisi Metin İnce adında bir hain. Kılıçdaroğlu'nun şımarttığı sahiplendiği ortakları. Bu çocukları size rağmen okullarına ve geleceğe hazırlayacağız. Size ve efendilerinize rağmen. Son nefesimize kadar mücadele edeceğiz."